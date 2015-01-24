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Spor

Ronaldo bu kez gol yerine yumruk ve tekme attı!

La Liga'da Cordoba'ya konuk olan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo rakibine yumruk attığı için kırmızı kartla cezalandırıldı

24 Ocak 2015 23:35

La Liga'da haftaya lider olarak giren Real Madrid, Cordoba deplasmanında çok zorlandı ancak 2-1 kazandı.

Gergin geçen mücadelenin son bölümünde, Eflatun-beyazlıların yıldızı Cristiano Ronaldo sinirlerine hakim olamadı. Önce dakikalar 79'u gösterdiğinde bir köşe vuruşu öncesi rakibi Angel Crespo'ya yumruk attı.

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Bu pozisyon hakemin gözünden kaçarken, Ronaldo'nun sert hareketleri devam etti. 82. dakikada ise Ronaldo, bu kez Edimar Fraga'ya, ceza sahası içindeki bir mücadelede tekme attı.

Bu pozisyonun devamında Angel Crespo'ya bir kez daha yumrukla vuran Portekizli, bu kez kırmızı kart görmekten kurtulamadı.

 

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