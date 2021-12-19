Ronaldo, Brezilya Ligi takımı Cruzeiro kulübünü satın aldı

Femomen lakaplı Brezilyalı eski golcü Ronaldo, gençliğinde top koşturduğu Brezilya Ligi takımı Cruzeiro kulübünü satın aldı.

Brezilyalı 'El Fenomeno' lakabıyla tanınan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima kariyerine başladığı kulüp olan Cruzeiro'yu satın aldı. Yıldız ismin kulüp için 70 milyon dolar ödediği açıklandı.

Ronaldo, iki yıl önce ikinci lige düşen Cruzeiro'yu eski ihtişamına kavuşturmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Brezilya'da taraftarlara ait olan futbol kulüpleri bir kaç ay öncesine yatırımcılar tarafından satın alınamıyordu.

Ronaldo, Twitter'da mavi bir kalp ve Cruzeiro'nun maskotu olan bir tilki paylaştı. Kariyeri boyunca 3 kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Ronaldo Nazario,1990'lı yıllarda Cruzeiro'da dikkatleri üzerine çektikten sonra Dünya çapında üne kavuşmuştu. Futbolculuk döneminde Barcelona, Real Madrid, Inter, Milan gibi kulüplerde top koşturmuştu.

Brezilyalı sambacı futbolculuk döneminde 452 maçta 295 gol atmıştı

Ayrıca Ronaldo 2018 yılında da İspanyol Kulübü Real Valladolid'in de yüzde 51 hissesini satın almıştı.