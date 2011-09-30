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'Ronaldo beyinsiz ama yatakta çok iyi'

Ronaldo'nun eski sevgilisi, ünlü futbolcunun "beyinsiz ama güzel bir vücuda sahip bir erkek" olduğunu söyledi.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Ronaldo'nun eski sevgilisi, ünlü futbolcunun "beyinsiz ama güzel bir vücuda sahip bir erkek" olduğunu söyledi.




İngiliz basınına konuşan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi, ünlü yıldızın "beyinsiz ama güzel bir vücuda sahip bir erkek" olduğunu söyledi.


Ronaldo'nun bir cep telefonu mesajıyla 2008'de ayrıldığı sevgilisi Nereida Gallardo, eski sevgilisiyle ilgili birbirinden ilginç açıklamalar yaptı.


Posta'nın haberine göre, Ronaldo'nun çocuklar için kötü bir rol model olduğunu iddia eden Gallardo, ünlü futbolcunun yataktaki performansının, yeşil sahalardaki performansından çok daha iyi olduğunu da belirtti.


Gallardo, "Ronaldo'nun çok yüksek bir egosu var ama hiç zeki değil" diye konuştu.

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