Ronaldo 5‘inci kez Altın Top’u kazandı

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın Top (Ballon d'Or) sahibini buldu. Fransız futbol dergisi France Football tarafından 2017 yılında ödüle layık görülen isim Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli forvet böylece beşinci kez Altın Top Ödülü'nün sahibi oldu. Spor muhabirlerinin oylarıyla dünyada yılın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldo, son üçe kalan rakipleri Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı Neymar'ı geride bırakarak zafere uzandı.

Şampiyonluklarla dolu bir sezon

Geçen sezon La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonluklarını yaşayan 32 yaşındaki Ronaldo'ya ödülü Paris'teki Eyfel Kulesi'nde yapılan bir törenle verildi. 2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında da Altın Top‘u alan Ronaldo, bu yıl beşinci ödülüne layık görülerek, ezeli rakibi Barcelonalı Messi ile ödül sayısını eşitledi. En fazla oy alan Alman futbolcu, 17.'inci sırada yer alan Real Madrid oyuncusu Toni Kroos olurken, Bayern Münihli Mats Hummels 27.'inci oldu. En başarılı Bundesliga futbolcusu ise, 9.'uncu sırada yer alan Robert Lewandowski. Polonyalı forvet de Bayern Münih forması giyiyor.

France Football dergisi ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2016 yılından bu yana yılın futbolcusunu birlikte seçmiyor. FIFA, 1991 ile 2009 yılları arasında olduğu gibi, yine ayrı bir seçim yapıyor. Altın Top ise France Football tarafından 1956'dan beri veriliyor. Oylamaya tüm dünyadan seçilmiş spor muhabirleri katılıyor.

FIFA'nın ödülü de Ronaldo'ya

Ronaldo ekim ayında da yine Messi ve Neymar'ı geride bırakarak FIFA tarafından verilen Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazanmıştı. Bu oylamada ise, milli takımların kaptanları, teknik direktörleri, medya temsilcileri ve futbol taraftarları oy kullanmıştı.

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