Ronaldinho'yu eski kulüpleri unutmadı 

Barcelona: \"Camp Nou\'nun gülümseyen sihirbazı. Her şey için teşekkürler\"

UEFA Şampiyonlar Ligi: \"Farklı bir gezegenden\"

La Liga: \"Teşekkürler Ronaldinho\"

İSTANBUL,(DHA)

Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan, ayrıca Altın Top ödülünün de sahibi olan Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho, futbolu bıraktı.

Ronaldinho\'nun futbolu bırakması sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Eski kulüpleri Barcelona, Milan ve UEFA\'nın resmi sosyal hesabı üzerinden Ronaldinho için veda mesajı yayınladı.

BARCELONA: \"CAMP NOU\'NUN GÜLÜMSEYEN SİHİRBAZI\"

Barcelona Kulübü, Ronaldinho\'nun fotoğrafını paylaşarak, \"Camp Nou\'nun gülümseyen sihirbazı. Her şey için teşekkürler\" ifadelerini kullandı.

Kulüp ayrıca, \'günaydın gol\' başlığıyla birlikte eski futbolcusu Ronaldinho\'nun 2005-2006 yılında Real Madrid ile oynanan ve kazanılan 3-0\'lık maçtaki golünü paylaştı.

MİLAN: \"GÜNÜN ADAMINDAN GÜNÜN GOLÜ\"

İtalyan Milan Kulübü de, \'Günün adamından günün golü\' başlığı altında eski futbolcusu Ronaldinho\'nun golünü paylaştı. İnter ile oynanan ve Ronaldinho\'nun golüyle maçtan galip ayrılan kırmızı siyahlı ekip bu golü takipçilerine sundu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: \"FARKLI BİR GEZEGENDEN\"

\"Farklı bir gezegenden\" başlığı atan Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da, Ronaldinho\'nun grafik halinde düzenlenmiş görüntülerini paylaştı.

LA LİGA: \"TEŞEKKÜRLER RONALDİNHO\"

İspanya LaLiga da sosyal medyadan \'Teşekkürler Ronaldinho\' başlığıyla Brezilyalı futbolcu hakkında bir çok ayrıntı paylaşımında bulundu.

Ronaldinho için, \"Gülümseme, sihirli, futbol, aşk, samba, tarihsel, şampiyon, kutlama, başlık, sevinç, dönüşler, çığlıklar, Çin, üstünlük, muhteşem, Camp Nou, Barcelona, benzersiz, özel, parlak, Altın Top, efsane\" notları düşüldü.

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