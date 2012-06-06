Ronaldinho'nun seks kasedi basına sızdırıldı

Kısa süre önce menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edilen ancak Fatih Terim'den veto yiyen Ronaldinho'nun, yeni takımına imza atacağı gün bir seks skandalı patlak verdi.

Geçen ocak ayında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a, menajerler Ronaldinho teklifi ile gelmişti.

Eski kulübü Milan'daki dostlarından aldığı bilgiler ışığında bu transfere sıcak bakmayan Fatih Terim, Ronaldinho'yu veto etmişti.

Ronaldinho hakkında, Atletico Mineiro'ya imza attığı gün, eski kulübü Flamengo atrafından basına bir kaset sızdırıldı. Kaset, Ronaldinho'nun bir kadınla geçirdiği geceye ait görüntüleri içeriyor.

Ücreti ödenmediği gerekçesiyle eski takımına açtığı davayı kazanan ve Atletico Mineiro'ya transfer olan Ronaldinho, dün imza için basının karşısına çıktı. Flamengo Kulübü de, aynı gün, Ronaldinho'nun adı geçen seks kasetini basına sızdırdı.

Ronaldinho'nun Galatasaray'a transfer olacağı ocak ayına ait olduğu ifade edilen görüntülerde, yıldız futbolcunun Flamengo'nun Londra'da kamp yaptığı otelde gece 01.15'te bir kadının odasına girdiği ve sabah 09.15'te çıktığı görülüyor.

Flamengo yöneticisi Rafael De Piro, 'Bu kaset Ronaldinho'nun nasıl bir karakterde olduğunun açık bir delilidir' derken, Brezilyalı futbolcu ise kendini, "Kadınla otelde tanıştım ve onunla normal şekilde konuştum. Başka bir şey olmadı" sözleriyle savundu.