T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen itiraf

Efsane futbolcunun kaderi 48 saat kala değişmiş

28 Mart 2018 18:33

Artık emeklilik günlerinin tadını çıkaran Ronaldinho’dan tarihi bir itiraf geldi: "Manchester United ile sözleşme imzalamaktan sadece 48 saat uzaktaydım"

Bu sözler efsanevi Brezilyalı oyuncu Ronaldinho'ya ait. Ronaldinho, United menajeri Alex Ferguson'un, David Beckham'ı 2003 yılında Real Madrid'e sattıktan sonra kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı. Ferguson'ın çok cazip bir teklifle kapısını çaldığını ifade eden Ronaldinho imzayı atmasına 48 saat kala eski Barcelona başkanı Sandro Rosell'e verdiği bir söz nedeniyle Katalan kulübünü tercih ettiğini söyledi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Rosell'e başkan olması halinde Barcelona'ya gideceği sözünü verdiğini belirten Ronaldinho, "United yönetimi ile artık kontrat detaylarını görüşüyordum. Belgeler neredeyse hazırdı. Bu sırada Sandro Rosell aradı ve seçimi kazandığını haber verdi. Bunun üzerine ben de verdiğim sözü tuttum" dedi.

Ronaldinho, Barcelona'da geçirdiği 5 sezonda 2 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

ETİKETLER

RonaldinhoitirafManchester UnitedtransferBarcelonatarihi itirafDavid Beckham yerineefsane futbolcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24