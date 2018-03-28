Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen itiraf

Artık emeklilik günlerinin tadını çıkaran Ronaldinho’dan tarihi bir itiraf geldi: "Manchester United ile sözleşme imzalamaktan sadece 48 saat uzaktaydım"

Bu sözler efsanevi Brezilyalı oyuncu Ronaldinho'ya ait. Ronaldinho, United menajeri Alex Ferguson'un, David Beckham'ı 2003 yılında Real Madrid'e sattıktan sonra kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı. Ferguson'ın çok cazip bir teklifle kapısını çaldığını ifade eden Ronaldinho imzayı atmasına 48 saat kala eski Barcelona başkanı Sandro Rosell'e verdiği bir söz nedeniyle Katalan kulübünü tercih ettiğini söyledi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Rosell'e başkan olması halinde Barcelona'ya gideceği sözünü verdiğini belirten Ronaldinho, "United yönetimi ile artık kontrat detaylarını görüşüyordum. Belgeler neredeyse hazırdı. Bu sırada Sandro Rosell aradı ve seçimi kazandığını haber verdi. Bunun üzerine ben de verdiğim sözü tuttum" dedi.

Ronaldinho, Barcelona'da geçirdiği 5 sezonda 2 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.