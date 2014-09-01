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Spor

Ronaldinho'dan sürpriz transfer

'1.2 milyar insan Ronaldinho'yu Hindistan'da görmeye can atıyor...'

01 Eylül 2014 10:42

Hindistan takımlarından Chennai Başkanı Prashant Agarwal, yıldız futbolcunun transferini bitirmek üzere olduklarını söyledi.

Sky Sports'a konuşan Agarwal, Ronaldinho'yu transfer etmeye uğraştıklarını ve onu Hindistan'da görmeye can atan 1.2 milyar kişiden sadece birisi olduğunu söyledi.

Agarwal, "Serie A'da uzun yıllar bir çok futbolcuyla çalıştım ve Roma'ya birkaç transfer bitirmek için gidiyorum. Ronaldinho'yu bu projenin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyacağız. Onun gibi yetenekli bir futbolcu için uygun bir ücreti karşılayabileceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Robert Pires, Freddie Ljungberg, Liverpool'dan takım arkadaşları David James ve Luis Garcia bu sezon Hindistan'da oynayacaklar.

 

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