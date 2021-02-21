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Spor

Ronaldinho'nun annesi, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

21 Şubat 2021 16:27

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, Koronavirüs sebebiyle annesi Dona Miguelina Elói Assis dos Santos'u kaybetti.

Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho'nun annesi dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına yakalanmıştı.

Aralık ayında Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan eski futbolcunun annesi, Porto Alegre'de hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırıldığı günden bu yana annesinin yanında olan Ronaldinho'ya kötü haber bugün geldi.

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında hayatını kaybetti.

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