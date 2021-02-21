Ronaldinho'nun annesi, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, Koronavirüs sebebiyle annesi Dona Miguelina Elói Assis dos Santos'u kaybetti.
Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho'nun annesi dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına yakalanmıştı.
Aralık ayında Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan eski futbolcunun annesi, Porto Alegre'de hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırıldığı günden bu yana annesinin yanında olan Ronaldinho'ya kötü haber bugün geldi.
Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında hayatını kaybetti.