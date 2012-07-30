Romney: İsrail İran’a saldırırsa, saygı gösteririm

ABD Başkanı Barack Obama’nın rakibi olarak seçimlere katılmaya hazırlanan Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney, İsrail’e İran konusunda destek vererek 'İsrail İran’a saldırırsa, saygı gösteririm' dedi.



Amerika Birleşik Devletleri’nde Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney, İsrail’e İran konusunda destek verdi.

İsrail’e ziyarette bulunan Romney, Tel Aviv yönetiminin İran’a saldırı düzenlemeye karar vermesi halinde 'buna saygı göstereceğini' belirtti.



Doğru zaman değil



Ziyareti sırasında ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le Başkanlık Konutu'nda bir araya gelen Romney, İsrail'in İran konusundaki gelişmelerde uyanık olması gerektiğini söyledi.

Önceki hafta ani bir kararla 70 gün önce katıldığı hükümetten çekilen Kadima Partisi lideri Shaul Mofaz ile de bir araya gelen Romney'in buradaki konuşmasında da konu İran'dı. İran'a karşı yaptırımların derinleşmesi gerektiğinin altını çizen Romney, ''İran'a bir askeri saldırı için doğru zaman değil'' ifadesini kullandı.



Amerika için doğru olan sizin yanınızda olmak



Kudüs’te Yahudilere seslenen Romney, “Diplomatik ve ekonomik önlemlerin işe yaraması en büyük umudumuz. Elbette, hiçbir seçenek göz ardı edilmemeli. İsrail’in kendini savunma hakkını tanıyoruz ve Amerika için doğru olan sizin yanınızda olmak" diye konuştu.

Eski Massachusetts Valisi Mitt Romney, İran’ın nükleer silah üretecek kapasiteye sahip olmasının kabul edilemez olduğu da söyledi.

Euronews'ın haberine göre; siyasi gözlemciler, Romney’in İsrail ziyaretini, Amerika’daki Yahudi seçmenlerin oylarını kazanma yolunda atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.