Romney bitirici darbeyi vuramadı

T24 - ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayları arasındaki ön seçim yarışında en kritik durak olan ''Süper Salı''nın galibi eski Massachusetts Valisi Mitt Romney oldu. Ancak Romney, rakibi olarak gösterilen Rick Santorum'a bitirici darbeyi vuramadı.



Seçim sonrası konuşmasında Romney her zaman yaptığı gibi yine ABD Başkanı Barack Obama'ya yüklenerek, "Amerika'nın ruhunu" kurtarmaya geliyoruz derken, rakibi Santorum, Romney'i kastederek, "ABD'nin doğru söyleyen birisine ihtiyacı var" dedi.

ABD'de 10 eyalette yapılan ön seçimlerin 6'sını işadamı Mitt Romney kazanırken, 3 eyalette Rick Santorum ve bir eyalette de Newt Gingrich kazandı.

Adaylar, ''Süper Salı'' olarak adlandırılan günde, 10 eyalette toplam 400 delegenin oylarını almak için birbirleriyle mücadele etti.

Son dönemlerde olduğu gibi yarış, daha çok Romney ile eski Pennsylvania senatörü Rick Santorum arasında geçti. Romney, günün sonunda, 10 eyaletin 6'sını alırken, Santorum 3'ünü kazandı. Gingrich ise bir tek memleketi Georgia'da galip geldi.



Kritik eyalet Ohio'da Romney kazandı



Yarışta Ohio eyaleti, şu ana kadar genel seçimlerde bu eyaleti kazanamayan hiçbir Cumhuriyetçi adayın başkan olmayı başaramaması nedeniyle, seçimlerde özellikle kritik öneme sahipti.

Romney ve Santorum, bu eyalette başa baş giderken, sona doğru Romney, büyük merkezlerden gelen oylarla, arkadan takip ettiği Santorum'u geçerek arayı açtı ve Ohio'yu 12 bin oy farkıyla kazandı. Ancak, Romney'nin Ohio'da Santorum'u büyük farkla geçememesi, ''kesin zafer'' ilan etmesine engel oldu.

Başkan aday adaylığına dört yıldan beri hazırlanan Romney, Ohio'da kazanmak için büyük paralar yatırmasına rağmen Santorum'a karşı sadece bir puan farkla kazanması ve Santorum'un 3 eyalette ipi göğüslemesi zaferine gölge düşürdü.



Muhafazakarlar Santorum'un arkasında



10 eyaletteki seçim sonuçları, partinin muhafazakar kesiminin hala Santorum'un arkasında olduğunu ve Romney'in bu kesime uzanabilmeyi şimdilik başaramadığını gösterdi.

Ancak yine de bu sonuçlarla Romney, rakipleriyle arasındaki delege sayısı farkını açtı. Kesin olmayan sonuçlara göre şu anda Romney'nin 389, Santorum'un 158, Gingrich'in 103 ve Paul'un 60 delegesi bulunuyor. Ohio eyaletini kazanan Romney yine de yarışın bundan sonraki aşamalarında rakiplerine karşı önemli bir moral üstünlük kazandı. Nitekim Romney de delege sayısına bakıldığında önlerinde iyi bir tablo olduğunu söyledi.

Ön seçimlerde yarışan adayların, Cumhuriyetçi Parti'nin 2012 başkanlık seçimlerindeki adayı olabilmek için, Ağustos ayında yapılacak parti kurultayında toplam 1144 delegenin desteğini toplamaları gerekiyor.



'Amerika'nın ruhunu kurtaracağız'



Romney, konuşmasında, yine her zamanki gibi ABD Başkanı Barack Obama'ya yüklendi ve ''gerçek değişim nihayet yolda'' dedi. Romney, amaçlarının sadece Obama'yı alt etmek değil, ''Amerika'nın ruhunu'' kurtarmak olduğunu söyledi.

İş dünyasındaki deneyiminden yine bahseden Romney, ekonomik problemleri çözebileceğini kaydetti ve başkanlık seçimlerinin ertesi gününde, kendisinin kazanmasıyla ''ABD'nin geleceğini kurtaracaklarını'' ifade etti.



'ABD'nin doğru söyleyen birine ihtiyacı var'



Santorum ve Gingrich ise ''yarışa devam'' açıklamaları yaptı. Santorum, seçim sonuçlarının ''partisinin muhafazakar kesimini en iyi temsil edenin kendisi olduğunu ortaya koyduğunu'' söyledi. ''Bütün ülkeyi kazanmaya hazırız'' diyen Santorum, Romney'yi dürüst olmamakla suçlayarak, Amerikan halkının doğruları söyleyen birisine ihtiyacı olduğunu kaydetti.