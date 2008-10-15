Romen uçağı pistten çıktı

Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve izinsiz halka arz” suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkûm edilen YİMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar, bu sabah Karabük Eskipazar Açık Cezaevi’nden tahliye edildi.



Hakkında açılan 9 davadan Şartla Salıverme Yasası sayesinde kurtulan ve ceza aldığı 2 dava zamanaşımına giren Uyar, YİMPAŞ Holding’e bağlı bazı şirketlerin hisselerini SPK izni olmaksızın sattığı gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkûm edilmişti.



Yozgat Başsavcılığı’na başvurarak aldığı cezanın infazını 2 kez 3’er aylığına erteleten Uyar, geçen yıl aralık ayında, infazı yeniden erteletebilmek için Ankara İbn-i Sina Hastanesi’ne yattı. “Takayasu” adı verilen kalp ve kanla bağlantılı bir hastalık nedeniyle sürekli tedavi gördüğünü belirten Uyar, hastaneden yeniden rapor almak istedi. Ancak, hastaneden hastalığının cezaevinde yatmasına engel olmadığı ve tedavinin cezaevinden sürdürülebileceği yönünde görüş çıktı. 26 Aralık 2007 gecesi infazının ertelenme süresi tamamlanan Uyar, hastaneden taburcu oldu. Uyar’ın taburcu olduğu saatlerde, Yozgat Başsavcılığı, Uyar’ın yakalanması için müzekkere çıkardı.



Karabük’te yakalandı



Ankara polisi, müzekkere uyarınca Uyar’ı yakalamak için geldiği hastaneden eli boş döndü. Ankara dışına çıktığı saptanan Uyar’ın yakalanması için müzekkere Türkiye geneline dağıtıldı. Bu sırada Uyar’ın, cezasını Eskipazar’daki açık cezaevinde ya da Çankırı’ya bağlı bir açık cezaevinde çekmek için savcılığa dilekçe verdiği ortaya çıktı. Uyar, Eskipazar’a giderken yakalanarak Karabük Kapalı Cezaevi’ne konuldu.



Yarı açık cezaevi



Uyar, cezaevine girdikten sonra Eskipazar Açık Cezaevi’ne konulması için dilekçe verdi. Uyar’ın 2 yıl hapse mahkûm olduğu ve İnfaz Yasası’na göre 9 ay 23 gün hapis yatması gerektiğine hükmeden Karabük Başsavcılığı, Eskipazar Savcılığı’nın aksi görüşüne rağmen Uyar’ın açık cezaevine naklini uygun gördü. Açık cezaevinde mahkûmlar, bir yılda en çok 3 kez özel izinle cezaevinden çıkabiliyor.

