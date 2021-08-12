Romelu Lukaku yeniden Chelsea'de

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, transferde bombayı patlattı. Maviler, Inter formasıyla iki sezonda çıktığı 97 maçta 66 gol atan Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı.

Chelsea bu futbolcunun transferi için Inter'e 115 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Beş yıllık sözleşmeye imza atan Lukaku da yılda 12 milyon Euro kazanacak.

Chelsea'nin ilk olarak 2011 yılında Anderlech'ten 15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Belçikalı forvet, o dönemin teknik direktörü Jose Mourinho tarafından yetersiz bulunmasının ardından West Bromwich Albion ve Everton'a kiralık olarak gönderilmişti.

Everton forması altında başarılı bir performans ortaya koyan Lukaku, 35 milyon Euro karşılığında bu takıma transfer olmuş ve dört sezonluk serüvenin ardından 85 milyon Euro bonservis bedeliyle ligin devlerinden Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Manchester United formasıyla çıktığı 104 resmi maçta 45 gol atan 28 yaşındaki forvet, son olarak 74 milyon Euro karşılığında formunun zirvesine çıkacağı Inter'e imza atmıştı.