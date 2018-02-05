T24 LogoT24 Logo
Spor

Roma'yı sırtlayan Cengiz Ünder: "İlk golü uzun süre hayal ettim"

"İtalya'ya ilk 3 ay alışamadım ama şimdi daha iyi hissediyorum" "Dil sorununu çözdükçe hocamızın taktiksel uyarılarını daha iyi anlayıp, arkadaşlarımla aramdaki bağı güçlendirdim" İSTANBUL / DHA Verona deplasmanında Roma'ya galibiyeti getiren atan Mill

05 Şubat 2018 13:55

\"İtalya\'ya ilk 3 ay alışamadım ama şimdi daha iyi hissediyorum\"

\"Dil sorununu çözdükçe hocamızın taktiksel uyarılarını daha iyi anlayıp, arkadaşlarımla aramdaki bağı güçlendirdim\"

İSTANBUL / DHA

Verona deplasmanında Roma\'ya galibiyeti getiren atan Milli futbolcu Cengiz Ünder, \"İlk golü uzun süre hayal ettim\" dedi.
Cengiz Ünder, dün akşam Verona deplasmanında attığı tarihi golle takımının 1-0\'lık galibiyetinin mimarı oldu. 
43. saniyede gol attığı maç sonrası konuşan genç yıldız, \"Golümle birlikte 3 puanın gelmesinden dolayı çok mutluyum. Bu golün hayalini uzun süredir kuruyordum. Hafta boyunca bu maçta en iyisini yapabilmek için çok çalıştık. Önümüzdeki maçlarda da aynı performansı göstermeliyiz\" diye konuştu.
Öte yandan karşılaşmaya ilk 11\'de başlayıp Roma\'daki ilk golünü kaydeden Cengiz, kendisine güvendiği için teknik direktör Eusebio Di Francesco\'ya da teşekkür etti.
\"İLK 3 AY ALIŞAMADIM AMA ŞİMDİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM\"
Yetenekli futbolcu, \"Roma\'ya alışabildin mi?\" şeklindeki soruya, \"İlk 3 ay zor oldu, ancak şimdi daha iyi hissediyorum. İtalyancayı da daha iyi anlamaya başladım. Bu da hocamızın taktiksel uyarılarını daha iyi öğrenmemi sağladı. Ayrıca dili öğrendikçe takım arkadaşlarımla aramdaki bağ daha da güçlendi. Alışma sürecini atlattıkça daha mutlu oluyorum. 
\"İtalyan futboluna alışabildin mi?\" yönündeki soruya da Cengiz Ünder şu yanıtı verdi;
\"Taktiksel bilgiler çok önemli. Zorlu İtalyan futbolunu anlamaya başlıyorum. Hızımı kullanarak her zaman rakiplerimin hamlelerini tahmin etmeye çalışıyorum. Bu çizgide devam etmek istiyorum.\"
İTALYAN BASININDAN ÖVGÜ
Bu arada İtalyan medyası, genç futbolcu Cengiz Ünder\'i manşetlerine taşıdı. Cengiz\'in gün geçtikçe daha iyi oynadığı ve bu yükselen grafiğinin de attığı bu golle taçlandığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA VeronaRomaMilliCengizVeronaBuHaftaEusebio Di FrancescoAY ALIŞAMADIM AMADAHAHİSSEDİYORUM" YetenekliAyrıcaAlışmaZorluHızımıBASININDANFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24