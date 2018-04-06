T24 LogoT24 Logo
Spor

Roma'ya İran'dan akıl almaz sansür!

"İnsanlar, kurdun memelerinden tahrik olabilirlerdi"

06 Nisan 2018 17:14

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İran'da yayın yapan bir televizyon kanalında sansüre uğradı.

Kulübün logosunda bulunan ve Roma mitolojisine göre Remus ve Romelus'u emziren kurdun memeleri, televizyon tarafından bulanıklaştırıldı.

İranlı spor gazetecisi Mehdi Rostampour, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada karara tepki gösterirken "3000 yıl boyunca Remus ve Romulus annelerinden süt ememediler. Ama İran'ın devlet televizyonu onları bir kurtun sütünden bile mahrum" etti ifadelerini kullandı.

Bir Twitter kullanıcısı ise sansürü savunarak "İnsanlar, kurdun memelerinden tahrik olabilirlerdi" mesajını paylaştı.

Roma takımı da bu sansürü protesto etmek için son antrenmanlarını kulüp logosunun önünde gerçekleştirdi.

Sert yasaklarıyla bilinen İran Devlet Televizyonu'nun bu hamlesi sosyal medyada ve İtalya'da gündeme oturdu. Roma'nın kurucuları Remus ile Romulus'un dişi bir kurt tarafından emzirilerek hayatlarının kurtarıldığını tasvir eden bu heykel bugün Roma'nın sembolü haline gelmiş ve futbol takımının da armasında yer almaktadır.

ETİKETLER

İran Devlet TelevizyonuRomasansürİtalyaŞampiyonlar LigiKurtMemeRemusRomelus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24