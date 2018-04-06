Roma'ya İran'dan akıl almaz sansür!

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İran'da yayın yapan bir televizyon kanalında sansüre uğradı.



Kulübün logosunda bulunan ve Roma mitolojisine göre Remus ve Romelus'u emziren kurdun memeleri, televizyon tarafından bulanıklaştırıldı.



İranlı spor gazetecisi Mehdi Rostampour, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada karara tepki gösterirken "3000 yıl boyunca Remus ve Romulus annelerinden süt ememediler. Ama İran'ın devlet televizyonu onları bir kurtun sütünden bile mahrum" etti ifadelerini kullandı.



Bir Twitter kullanıcısı ise sansürü savunarak "İnsanlar, kurdun memelerinden tahrik olabilirlerdi" mesajını paylaştı.



Roma takımı da bu sansürü protesto etmek için son antrenmanlarını kulüp logosunun önünde gerçekleştirdi.

Sert yasaklarıyla bilinen İran Devlet Televizyonu'nun bu hamlesi sosyal medyada ve İtalya'da gündeme oturdu. Roma'nın kurucuları Remus ile Romulus'un dişi bir kurt tarafından emzirilerek hayatlarının kurtarıldığını tasvir eden bu heykel bugün Roma'nın sembolü haline gelmiş ve futbol takımının da armasında yer almaktadır.