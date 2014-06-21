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Sağlık

Romatizma ilacıyla kellik tarih olacak

Doktorlar: İlacı düzenli alan bu hastada uyguladiğımız metodla 8 ayda tüm saçlarını eskisinden de gür bir şekilde geri kazandırmayı başardık

21 Haziran 2014 13:51

ABD'nin Yale Üniversitesi'nden bilim adamları 7 yıldır tamamen kel olan bir adamı romatizma ilacıyla 8 ayda gür saçlara kavuşturdu.

ABD'li bilim adamları bugüne kadar yüzde yüz tedavisi olmayan sadece estetik operasyonlarla çözüm getirilen kelliği tarihe karıştıracak formülü buldu. Yale Üniversitesi'nden bilim adamları saçları tamamen dökülen bir adamın saçlarını "eklem iltihabı olarak bilinen romatizma ilacı'yla geri getirmeyi başardı.

Tıp dünyasında 'yılın buluşu' olarak yankı bulan keşif için denek olmayı kabul edilen 25 yaşındaki ismi açıklanmayan erkeğin saçları 7 yıl önce dökülmüştü. Erkeğin tamamen saçsız olduğunu gösteren fotoğrafları yayımlayan Yale Üniversitesi uzmanları deneğe "tofacitinib citrat" içeren tablet ilaç verdi. Kelliğe karşı kullanılan kürün Pfizer'in Xeljanz ismiyle satılan ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından romatizma iltihabı olarak kullanılan bir ilacın benzeri olduğu öğrenildi.

 

Sakalları da çıktı

 

Araştırmayı yöneten Brett A. King, Journal of Investigative Dermatology dergisine yaptığı açıklamada "Aynı zamanda sedef hastası olan hastamızı bu tedaviyle 7 yıldır olmayan saçlarına kavuşturduk. Hastaya kontrollü olarak  kullandırdığımız "tofacitinib citrat" içerikli ilaç aslında romatoid artrit tedavisinde kullanılıyor. Deneyler sonrasında bu ilacı kellik sorunu olan sedef hastası bir hasta üzerinde denedik. İlacı düzenli alan bu hastada uyguladiğımız metodla 8 ayda tüm saçlarını eskisinden de gür bir şekilde geri kazandırmayı başardık. Aynı zamanda hastanın sakalları da çıkmaya başladı" dedi.

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