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Dünya

Romanya'nın yeni Başbakanı Viorica Dancila

Romanya'nın yeni Başbakanı iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Viorica Dancila oldu

18 Ocak 2018 00:54

Romanya'nın yeni başbakanı iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila oldu.  Eski başbakan Mihai Tudose partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine istifa etmişti. 

TIKLAYIN-Romanya Başbakanı istifa etti

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'in yerine, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Avrupa Parlamentosu üyesi Viorica Dancila'yı atadı.

PSD'nin Ulusal Yönetim Komitesi'nin yaptığı toplantının ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan Tudose'nin yerine Dancila başbakan olarak atandı.

PSD'nin 7 ay içinde 3'üncü kez bu görev için seçtiği kişi olan Viorica Dancila'nın başbakan olarak atanması, Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından da onaylandı.

Klaus Iohannis, Cotroceni Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni hükümetin kurulması, başbakanın atanması hakkında bir çok görüş ve düşünce dinledim. Bugün de siyasetçilerin görüşlerini aldım. Dün ve bugün sosyal medyadaki sıradan vatandaşların yorumlarını da takip ederek karar verdim" dedi.

PSD'nin çoğunluğa sahip bir parti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Iohannis, "Bütün görüşleri dinledikten sonra PSD'ye ve PSD tarafından önerilen başbakan adayına bir şans daha vermeye karar verdim. Ama şimdi PSD'nin iyi bir performans göstermesi lazım. Romen halkının büyük beklentileri var." ifadelerini kullandı.

Başbakan Dancila, ülkenin "ilk kadın başbakanı" unvanını da elde etti. Viorica Dancila, 2015'ten bu yana PSD'nin Kadın Örgütü Başkanı olarak görev yapıyordu.

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