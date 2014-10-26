Romanyalı pop yıldızı Alexandra Stan Türkiye'ye geliyor

2011 yılında çıkardığı; Rusya, Ukrayna, İtalya, Fransa, Romanya,Türkiye, Litvanya, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede yedi hafta boyunca bir numara olan "Mr. Saxsobeat" şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü Romanyalı genç pop yıldız Alexandra Stan, Kasım ayında Ankara ve İzmir vereceği konserler için Türkiye'ye geliyor.

Klibi kısa zamanda youtube da üçyüz milyonu geçen rekor sayılabilecek izleyici sayısına ulaşan “Mr Saxsobeat” şarkısının ardından, "Lemonade", "Cliche (Hush Hush )" "All My People" şarkıları ile gündemde kalan sanatçı, bu yaz ikinci albümü, “Unlocked" için hazırlanıyor. Albümde yer alacak iki single şarkı, “Dance” ve “Cherry Pop”, Türkiye'de de dünyayla eş zamanlı olarak yayınlandı.

Kasım ayında Türkiye'ye gelecek olan Alexandra Stan, Ankara ve İzmir'de konser verecek. Konserlerde, Kasım ayında "Türkiye’de Yeni Dünya Müzik" etiketiyle çıkaracağı albümdeki şarkıların yanı sıra, sevilen şarkılarını da seslendirecek.

Alexandra Stan, ilk olarak 6 Kasım 2014 – Ankara/ Jolly joker'de, ardından 7 Kasım 2014 İzmir- Oze Venue'de müzikseverlerle buluşacak.