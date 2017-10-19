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Romanyalı öğrenciler, Mehmet Akif'in evini gezdi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen 'Ecdadın İzinde Kadim Topraklara Uluslararası Gençlik Projesi' ile Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne gelen Romanyalı öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy evini gezdi

19 Ekim 2017 18:49

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı\'nca desteklenen \'Ecdadın İzinde Kadim Topraklara Uluslararası Gençlik Projesi\' ile Çanakkale\'nin Bayramiç İlçesi\'ne gelen Romanyalı öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy evini gezdi.
Romanya\'dan Türkiye\'ye gelen Romanya Kemal Atatürk Ulusal Koleji\'nden 30\'a yakın öğrenci, 16-22 Ekim arasında gerçekleştirdikleri Çanakkale gezisi kapsamında, Bayramiç\'e geçti. Öğrenciler, ilçede ilk olarak Bayramiç Belediye Başkan Vekili Serpil Özlük\'ü ziyaret etti. Ardından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy\'un evini gezdi. Gezi, öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy evi önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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