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Kültür-Sanat

Romanya'dan Yeşilçam'a ödül yağdı

Bükreş Uluslararası Film Festivali'nden 3 Türk filmi ödülle döndü.

08 Temmuz 2008 03:00

Festivalin "Karadeniz Sineması" yarışmasında en iyi film ödülü Reis Çelik'in "Mülteci" isimli filmine gitti.

Yalnızlık, sıla özlemi ve mülteci kamplarında yeni bir yaşam arayışına dikkat çeken "Mülteci"nin senaryosu da Reis Çelik'e ait.
Filmde tesadüfler sonucu örgüt üyesi olmakla itham edilen Güneydoğulu bir gencin, Almanya'ya kaçması ve buradaki mülteci kamplarında yaşadıkları anlatılıyor.
Festivalde ödül alan diğer Türk filmleri ise Özer Kızıltan'ın "Takva"sı ile Emin Alper'in "Rıfat" isimli kısa metrajlı filmi oldu.

"Takva", "Karadeniz Sineması" yarışmasında "En İyi İlk Film" ödülünü alırken, "Rıfat" ise "Kısa Filmler ve Belgeseller" yarışmasında "En İyi Film" ödülünü Fransız-Rumen ortak yapımı "Dalgalar" filmiyle paylaştı.

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