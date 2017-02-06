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Dünya
BBC Türkçe

Romanya'da yolsuzluk tasarısının iptaline rağmen yüz binler yürüdü

Ülkede 1989'da komünizmin yıkılmasından bu yanaki en büyük gösteriler düzenlendi

06 Şubat 2017 06:47

Romanya'da hükümetin 'yolsuzluk affı' olarak anılan yasa tasarısını iptal etmesine karşın yüzbinlerce kişi protesto eylemlerini sürdürdü.

Uygulamaya girmesi halinde, birçok siyasetçiyi yolsuzluk soruşturmalarına karşı koruyacak tasarı nedeniyle son günlerde ülkede 1989'da komünizmin yıkılmasından bu yanaki en büyük gösteriler düzenlendi.

Tasarı, kabinenin acil bir toplantı yapmasının ardından iptal edildi.

Ancak eylemciler, hükümetin tasarıyı yeniden yazma ve tartışılması için parlamentoya geri göndermesinden kaygılı olduklarını söylediler.

Romanya televizyonu, ülke çapındaki eylemlere katılan göstericilerin sayısını yarım milyon olarak tahmin etti. w

Associted Press Haber Ajansına konuşan protestocu Profira Popo "Bu hükümet, en üst düzeyden en altına mafya gibi örgütlenmiş ve biz böyle bir şey istemiyoruz" dedi.

Kararnameyle, 44 bin Euro'dan daha az miktardaki yolsuzluklar, suç olmaktan çıkarılıyordu.

Yeni yasadan yararlanacakların başında, devleti 24 bin dolandırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan, hükümetteti Sosyal demokrat PSD'nin lideri Liviu Dragnea da vardı.

Hükümetse, değişikliğin hapishanelerdeki kalabalığı azaltmak ve bazı yasaları anayasaya uydurmak olduğunu savunuyordu.

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