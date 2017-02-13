Romanya'da 'yolsuzluk affı' protestoları 13. gününde

Romanya'da hükümet 'yolsuzluk yapanlara af' olarak yorumlanan kararnameyi çekmesine rağmen 10 binlerce kişi protestolara devam ediyor.

1989'da komünizmin çöküşünü hazırlayan gösterilerden bu yana en büyük protestolar olarak görülen eylemlerin 13. gecesinde başkent Bükreş, Cluj, Sibiu, Iasi ve Timişora kentlerinde halk sokaklara indi.

Başkentteki gösteride, protestocular telefon ışıkları ve renkli kağıtlarla Romanya bayrağını oluşturdu.

Göstericilerden Carmen Macilu ışıklı gösteriye, Facebook'ta organize olan bir grubun liderlik ettiğini anlatırken, "Liderleri yok ama 100 kişi civarındalar" bilgisini verdi.

Bazı gruplar "Hırsızlar" sloganı atarken, ismini vermeyen Reuters haber ajansına konuşan bir gösterici, "Romanyalılar sınıra ulaştığında, 1989'daki gibi bir şey olabilir. Ama bu kez şiddete başvurmadan" dedi.

Başka bir gösterici de hükümete seslenerek, "Dikkatli karar almıyorlar. Yasama,yürütme ve yargı kurumlarına danışmadan sağduyuya aykırı kararlar veriyorlar" diye konuştu.

BBC'ye konuşan siyaset yorumcusu Christian Pirvulescu, Romanya'da protestoların yeni bir siyasi akım getireceği görüşünü dile getirdi.

ABD'de 2011'de başlayan "Occupy Wall Street (Wall Street'i işgal et)" gösterilerine atıfta bulunan Pirvulescu, "Bu da Occupy gibi bir protesto. Çünkü Romanya'da bir 2012'de Occupy hareketini benimsemiştik. Sandığa gitmiyorlar, bu da böyle bir siyaset tarzı" dedi.

Protestoya konu olan kararname geri çekilmeseydi, "yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle" hapiste olan çok sayıda yetkili serbest kalacaktı.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Sorin Grindeanu, tepki çeken kararnamenin "cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için" gerekli olduğunu savunmuştu.

Hükümetin kararnamesi , 5 yıldan az hapis cezası kalan mahkumların affını öngörüyordu.