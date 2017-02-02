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BBC Türkçe

Romanya'da 'yolsuzluk affı' halkı sokağa çıkardı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, hükümet tarafından çıkarılan ve "yolsuzluk affı" olarak yorumlanan kararnameyi protesto için yaklaşık 150 bin kişi sokağa çıktı. Ülke medyası, gösterileri, 1989'da komünizmin çöküşünden bu yana en büyük eylemler olarak tanı

02 Şubat 2017 09:00

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, hükümet tarafından çıkarılan ve "yolsuzluk affı" olarak yorumlanan kararnameyi protesto için yaklaşık 150 bin kişi sokağa çıktı. Ülke medyası, gösterileri, 1989'da komünizmin çöküşünden bu yana en büyük eylemler olarak tanımlıyor.

Protestoya konu olan kararname, "yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle" hapiste olan çok sayıda yetkiliye özgürlük getiriyordu.

Başkent Bükreş'teki protestoda bazı göstericiler, hükümet binaları önünde barikat kuran polisle çatıştı.

Göstericilerden bazıları yanlarındaki havai fişek ve sis bombalarını polise atarken, emniyet birimleri gruba göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Romanya'da iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Sorin Grindeanu, tepki çeken kararnamenin "cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için" gerekli olduğunu açıklamıştı.

Grindeanu'yu eleştirenler, Romanya liderinin, "yolsuzluktan hüküm giymiş müttefiklerini kurtarma amacı taşıdığı" görüşünde.

Avrupa Birliği'nden de kararnameye tepki geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yaptığı açıklamada, "yolsuzlukla mücadele ileriye doğru sürmeli, geriye gitmemeli" dedi.

Çarşamba akşam saatlerinde başkent sokaklarına çıkan protestocular, "İstifa" ve "Hırsızlar" şeklinde slogan attı.

Protestoya konu olan kararname, bulunduğu makamı kullanarak yapılan yolsuzluğun ancak 44 bin euro'yu aşması durumda hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

Romanya genelinde protestoya katılanların sayısının 200 bine ulaştığı bildiriliyor.

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