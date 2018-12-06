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Deutsche Welle

Romanya'da Türkiye'nin talebi üzerine gazeteciye gözaltı

Gazeteci Kamil Demirkaya Gülen yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla Türkiye'nin iade talebi üzerine Romanya'da gözaltına alındı.

06 Aralık 2018 14:13

Türkiye'nin yurtdışındaki Gülen yapılanması mensuplarının iadeleriyle ilgili girişimleri devam ediyor. Bükreş Savcısı Viviana Ciuca Türk hükümetinin "terörist bir gruba üye olduğu" şüphesiyle iadesini talep ettiği Kamil Demirkaya'nın Rumen makamlarınca gözaltına alındığı açıkladı.

Zaman gazetesinin Romanya bürosunda çalışan Demirkaya'nın savcılığa ifade verdiği bildiriliyor. Demirkaya terörizm suçlamalarını reddederken, Türkiye'de 11 yıl öğretmenlik yaptığını, 8 yıldır da gazeteci olarak çalıştığını söyledi. Demirkaya Rumen makamlarının Türkiye'nin iade talebi ile ilgili yasal süreci takip ettiğini de kaydetti.

Demirkaya sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Demirkaya'nın 2 yıldır eşi ve oğlu ile birlikte Romanya'da yaşadığı bildiriliyor.

1 Ocak'ta Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devralacak Romanya için dava hassas bir konu olarak görülüyor. Avrupa Parlamentosu'nun Rumen kökenli milletvekili Christian Preda, adalet bakanına iade sürecini durdurması çağrısında bulundu. Preda Romanya'nın "insan haklarının tehlikede olduğu ülkelere vatandaşlarını iade etmeme konusunda uluslararası yükümlülükleri" olduğunu hatırlattı.

AP,dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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