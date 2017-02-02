T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Romanya'da tartışmalı yasa Anayasa Mahkemesi'nde

Romanya’da yetkinin kötüye kullanılması ve yolsuzluğu birçok dosyada suç kapsamından çıkaran yasa, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Vatandaşlar günlerdir yasayı protesto ediyor.

02 Şubat 2017 12:26

Romanya’da yetki ve yolsuzluğun kötüye kullanılmasını öngören birçok dosyayı suç kapsamından çıkaran yasa Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Vatandaşlar günlerdir yasayı protesto ediyor.

Romanya Adli Denetim Dairesi (CSM) usul hatası yapıldığı gerekçesiyle yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Ceza Yasası'ndaki düzenleme yolsuzluk ve yetkinin kötüye kullanılmasına giren birçok dosyayı suç olmaktan çıkarıyor. Buna göre görevin kötüye kullanılması sonucu doğan zararın 200 bin Lei (50 bin euro) olması halinde cezai takibat başlatılacak.

Yasayı eleştirenler bu düzenleme ile özellikle koalisyon ortağı Sosyalist Parti'nin (PSD) Genel Başkanı Liviu Dragnea'nın korunmasının amaçlandığını ileri sürüyor. Dragnea görevin kötüye kullanılmasına yardım etmekten 100 bin Lei (25 bin Euro) zarara yol açmakla suçlanıyor.

Hükümetin Adli Denetim Dairesi'nin düzenleme ile ilgili bilirkişi raporunu beklemeden harekete geçmesi de Anayasa Mahkemesi’ne verilen şikâyet dilekçesinde belirtildi. Mahkemeye yapılan başvuruda ayrıca hükümetin salı günü kabul ettiği kararname ile yürürlüğe giren yasanın, daha önce bu hükümetin oturumlarında gündeme gelmediği, konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verilmediği kaydedildi. Romanya Adli Denetim Dairesi, savcılar, hakimler ve Adalet Bakanı’ndan oluşuyor. CSM, yargı alanında atılan adımları denetliyor.

Yolsuzlukla mücadeleyi engellediği belirtilen yeni yasal düzenleme Romanya'da protesto gösterilerine yol açarken, Devlet Başkanı Klaus Lohannis hükümetten düzenlemeyi geri almasını talep etti. Başkent Bükreş’te Çarşamba akşamı da 10 bine yakın kişi ceza yasasında değişiklik öngören yasayı protesto ederek, hükümete istifa çağrısında bulundu. Bükreş’in yanı sıra altı kentte de protesto gösterileri düzenlendi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve yardımcısı Frans Timmermans da yaptıkları açıklamada gelişmeleri büyük bir endişe ile izlediklerini belirttiler. Açıklamada yolsuzlukla mücadelenin artırılması yerine yok edildiği kaydedildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RomanyaAnayasa MahkemesiAdli Denetim DairesiYasasıLeiSosyalist PartiGenel Başkanı Liviu DragneaEuro)Anayasa Mahkemesi&rsquo;neAdalet Bakanı&rsquo;ndanDevlet Başkanı Klaus LohannisBükreş&rsquo;teKomisyonu Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24