Romanya'da tartışmalı yasa Anayasa Mahkemesi'nde

Romanya’da yetki ve yolsuzluğun kötüye kullanılmasını öngören birçok dosyayı suç kapsamından çıkaran yasa Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Vatandaşlar günlerdir yasayı protesto ediyor.

Romanya Adli Denetim Dairesi (CSM) usul hatası yapıldığı gerekçesiyle yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Ceza Yasası'ndaki düzenleme yolsuzluk ve yetkinin kötüye kullanılmasına giren birçok dosyayı suç olmaktan çıkarıyor. Buna göre görevin kötüye kullanılması sonucu doğan zararın 200 bin Lei (50 bin euro) olması halinde cezai takibat başlatılacak.

Yasayı eleştirenler bu düzenleme ile özellikle koalisyon ortağı Sosyalist Parti'nin (PSD) Genel Başkanı Liviu Dragnea'nın korunmasının amaçlandığını ileri sürüyor. Dragnea görevin kötüye kullanılmasına yardım etmekten 100 bin Lei (25 bin Euro) zarara yol açmakla suçlanıyor.

Hükümetin Adli Denetim Dairesi'nin düzenleme ile ilgili bilirkişi raporunu beklemeden harekete geçmesi de Anayasa Mahkemesi’ne verilen şikâyet dilekçesinde belirtildi. Mahkemeye yapılan başvuruda ayrıca hükümetin salı günü kabul ettiği kararname ile yürürlüğe giren yasanın, daha önce bu hükümetin oturumlarında gündeme gelmediği, konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verilmediği kaydedildi. Romanya Adli Denetim Dairesi, savcılar, hakimler ve Adalet Bakanı’ndan oluşuyor. CSM, yargı alanında atılan adımları denetliyor.

Yolsuzlukla mücadeleyi engellediği belirtilen yeni yasal düzenleme Romanya'da protesto gösterilerine yol açarken, Devlet Başkanı Klaus Lohannis hükümetten düzenlemeyi geri almasını talep etti. Başkent Bükreş’te Çarşamba akşamı da 10 bine yakın kişi ceza yasasında değişiklik öngören yasayı protesto ederek, hükümete istifa çağrısında bulundu. Bükreş’in yanı sıra altı kentte de protesto gösterileri düzenlendi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve yardımcısı Frans Timmermans da yaptıkları açıklamada gelişmeleri büyük bir endişe ile izlediklerini belirttiler. Açıklamada yolsuzlukla mücadelenin artırılması yerine yok edildiği kaydedildi.

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dpa, HT/GA