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Dünya
Deutsche Welle

Romanya'da sandıktan sürpriz çıktı

20 milyon nüfuslu AB ülkesi Romanya'da halk dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçimi, Alman azınlığa mensup Klaus Johannis kazandı. Başbakan Victor Ponta yenilgiyi kabul etti.

17 Kasım 2014 10:56


Resmi olmayan sonuçlara göre Klaus Johannis yüzde 54,81 oranında oy aldı. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Victor Ponta yüzde 44,2'de kaldı. Seçime katılım oranı yüzde 62'yi buldu. Gözlemciler, yüksek katılım oranının Johannis'in seçilmesinde etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Sağ Blok tarafından desteklenen Johannis, seçim öncesi açıklamasında, "16 Kasım'da Rumenlerin iki seçeneği olacak. Biri dürüst, diğeri skandal ve yalanların Romanyası" ifadesini kullanmıştı. Alman azınlığa mensup Klaus Johannis, Sibiu belediye başkanlığında başarılı icraatıyla adını duyurmuştu. Johannis, Facebook sayfasında zaferini "Kazandık" sözleriyle duyurdu.

42 yaşındaki Başbakan Victor Ponta, yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. "Halk her zaman haklıdır" diyen Ponta, Johannis'i tebrik ettiğini söyledi. Ponta, başbakanlık görevine devam edeceğini vurguladı.

Rumen Ortodoks Kilisesi'nce desteklenen eski savcı Ponta, taşradaki seçim merkezlerinde yoğun oy topladı. Kampanya sırasında ülkeye yabancı yatırımcı çekme sözü veren Johannis ise Alman azınlığın yanı sıra Protestan Kilisesi'ni de temsil ediyor.

Johannis'in seçimi kazanmasını başkent Bükreş'te 10 bin kadar taraftarı sokaklara dökülerek kutladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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