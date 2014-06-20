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Dünya
Deutsche Welle

Romanya'da rüşvet depremi

Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu’nun kardeşi Mircea Basescu, rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

20 Haziran 2014 14:05


Yolsuzlukla mücadele birimi tarafından dün akşam gözaltına alınan Mircea Basescu bugün hâkim karşısına çıkarılacak. Mircea Basescu'nun 250 bin euro rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Traian Basescu, devlet başkanlığı konutunda konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Traian Basescu, "Kardeşimi savunma refleksine kapılmayıp yargının güçlendirilmesi çabalarına destek vermeye devam edeceğim" dedi. "Kardeşime yöneltilecek tek suçlama kötü çevrelere girmek olabilir" diyen Traian Basescu, "Mafya tarafından tehdit edildiği konusunda bilgi sahibiydim. Ancak yargıyı yönlendirme mevzusu hiç gündeme gelmedi" dedi. Basescu'nun basın toplantısı Rumen kamuoyundan büyük ilgi gördü, birçok TV kanalı toplantıyı canlı aktardı.

Merkez sağ eğilimli Cumhurbaşkanı Traian Basescu, yolsuzlukla kararlı mücadelesiyle adını duyurdu. Basescu yönetiminin bu alanda kaydettiği mesafe Avrupa Birliği raporlarınca da doğrulandı. Devlet başkanlığını 2004 yılından bu yana sürdüren Basescu'nun ikinci görev süresi bu yılın sonunda doluyor. Rumen yasalarına göre Basescu'nun üçüncü kez aday olma hakkı bulunmuyor. Traian Basescu, görev süresinin bitiminden sonra da siyasete devam edeceğini açıkladı.

'Mafya liderinden rüşvet aldı'

Basescu yönetimine karşıtlığıyla bilinen "Antena 3" televizyonu çarşamba akşamı iddialarla ilgili bir dizi ses ve video kaydı yayınladı. Buna göre Mircea Basescu Romanya çapında mafya lideri olarak tanınan Sandu Anghel'den "yargıyı manipüle etmesi" karşılığında 250 bin euro aldı. Mircea Basescu bantlarda geçen ifadelerin "bağlamından koparılmış" olduğunu savundu.

Rumen kamuoyunda Bercea Mondial ismiyle tanınan Sandu Anghel öz yeğenini bıçakla ağır yaralama suçundan halen cezaevinde bulunuyor. Mircea Basescu, Anghel Ailesi'nden bir çocuğun vaftiz babalığını üstlenerek dikkat çekmişti.

Mircea Basescu ile Sandu Anghel, bundan bir süre önce birbirleri hakkında yaptıkları suç duyurularıyla ilgi toplamıştı. Mircea Basescu, Sandu Anghel tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüş, Rumen mafya lideri ise cumhurbaşkanının kardeşinin hileyle ve etkisini kullanarak yargıyı yanıltma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa dilekçe vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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