Romanya'da komünist dönemle hesaplaşma



Bükreş'teki mahkemede Romanya'da Soğuk Savaş döneminin önemli simgeleri arasında sayılan cezaevini yöneten Alexandru Visinescu yargılanıyor.

Visinescu, doğudaki Ramnicu Sarat şehrinde bulunan cezaevinde 1956 – 1963 yılları arasında "rejim karşıtlarını imha etmekle" suçlanıyor.

İddianamede, cezaevi müdürünün Romanya Komünist Partisi yönetiminin sözlü talimatları doğrultusunda hareket ederek mahkûmlara karşı yasadışı uygulamalara giriştiği belirtildi. Bunlar arasında aç ve soğuğa maruz bırakma, yetersiz hijyen ve kaba dayak sıralandı.

Visinescu idaresindeki cezaevinde en az 14 mahkûm hayatını kaybetmişti. Zanlı, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapse çarptırılabilecek.

'30 işkenceci adalete hesap verecek'

Visinescu'nun yargı önüne çıkarılmasını Komünist Suçları ve Romanya Sürgün Anıları Soruşturma Enstitüsü (IICCMER) sağladı. Böylece bir ilk yaşanırken, kurum, "komünist dönemin en az 30 işkencecisinin adalete hesap vermesini sağlayacağını" duyurdu.

Komünist dönemde siyasi mahkûmlardan sorumlu Ion Ficior, savcılığın hakkında soruşturma başlattığı bir başka isim. 85 yaşındaki Ficior, 1958-1963 yılları arasında Periprava hapishanesinin müdürlüğünü yapmıştı.