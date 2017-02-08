Romanya'da hükümet güvensizlik oylamasını atlattı

Romanya'daki sosyal demokrat hükümet, geniş protesto gösterileri üzerine yolsuzluğa bulaşan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnameden vazgeçmesinin ardından parlamentoda merkez sağ muhalefet tarafından verilen güvensizlik önergesinin bugün yapılan oylamasından galip çıktı.

Önergenin hükümeti devirebilmek için parlamentonun en az yüzde 50'sinin oyunu alması gerekiyordu. Oylamada önergenin kabul edilmesi için gerekli 233 oya ulaşılamadı. Muhalefet partilerinden sadece 161 milletvekili güvensizlik önergesinin kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Başbakan Sorin Grindeanu'nun partisi Sosyal Demokratlar oylamaya katılmazken iktidardaki koalisyon üyeleri ise oylamada çekimser kaldı.

Oylamadan önce konuşan Başbakan Sorin Grindeanu, "Bu önergenin içeriği ve hedefi yok. Umarım bugünden itibaren artık işimize bakabiliriz" dedi.

Hükümetin geri aldığı kararname bazı rüşvet suçlarını suç olmaktan çıkaran, dolayısıyla çok sayıda kamu görevlisini rüşvet alma suçlamasından kurtaracak hükümler içeriyordu. Romanya'da bir aydır görevde bulunan hükümetin bu güvensizlik oylamasını rahatlıkla atlatacağı tahmin ediliyordu.

Komünizmin yıkıldığı 1989'dan bu yana en büyük protestolara sahne olan Romanya'da Sosyal Demokratlar ve müttefiklerinin Aralık ayında kazandıkları seçimlerin ardından parlamentoda büyük bir çoğunlukları bulunuyor.

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