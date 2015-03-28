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Dünya
Deutsche Welle

Romanya'daki yolsuzluk operasyonunda eski maliye bakanı gözaltına alındı

Romanya'da eski bakanın evinden, yasadışı yollardan edinildiği tahmin edilen 101 tablo çıktı

28 Mart 2015 17:29


Sosyal Demokrat politikacı Darius Valcov, hakkındaki iddialar nedeniyle iki hafta önce maliye bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Valcov, 2010 – 2013 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı Slatina'da toplam iki milyon euro rüşvet almakla suçlanıyor. Eski bakanın işadamlarından para karşılığı kamu ihalesi dağıttığı ileri sürülüyor.

38 yaşındaki Valcov, Çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Bükreş ve Slatina'daki evlerinde arama yapıldı.

Picasso, Warhol, Renoir imzalı 101 tablo

Bir kasada 82 bin euro nakit para ve 3 kilo altın bulundu. Ayrıca aralarında Picasso, Andy Warhol ve Renoir gibi ünlü ressamlara ait 101 tablo ele geçirildi.

Romanya Yolsuzlukla Mücadele Kurumu yetkilileri, "yasadışı yollardan edinildiği tahmin edilen tablolara el konulduğunu" açıkladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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