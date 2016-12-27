Romanya'da başbakanlığa önerilen Müslüman kadın adaya Devlet Başkanı'ndan veto

Romanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin zaferle çıktığı seçimlerin ardından başbakanın kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Başbakanlığa en yakın isim olarak gösterilen, Türk asıllı Sevil Shhaideh'e devlet başkanı Iohannis'ten veto geldi.

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, Shhaideh hakkındaki argümanların lehine ve aleyhine olacak şekilde dikkatle incelendiğini belirterek, başbakanlık görevine atanmayacağını açıkladı.

11 Aralık'taki seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti, Sevil Shhaideh ismini başbakanlık için önermişti. Sevil Shhaideh, başbakanlık görevine gelseyi, ülkenin ilk müslüman kadın başkanı olacaktı.

Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea ise hakkındaki seçimlere hile karıştırdığı yönündeki suçlamalar nedeniyle başbakan olamıyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin önümüzdeki günlerde Başkan Iohannis'in karşısına yeni bir isimle gitmesi bekleniyor.