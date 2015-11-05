Romanya'da Başbakan'ın istifası halka yetmedi



Bükreş'in popüler merkezlerinden Üniversite Meydanı'nda (Piața Universității) dün 20 binden fazla gösterici toplandı. Bükreş dışındaki gösterilere katılımın 10 bini bulduğu belirtildi.

Kamu kurumlarının yöneticilerini yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlayan göstericiler "Kahrolsun mafya sistemi" ve "Uyan Romanya" gibi sloganlar attı. Parlamentoya doğru yürüyüşe geçen göstericiler milletvekillerine "Hepiniz evinize gidin" diye tepki gösterdi. Göstericilerin Rumen bayrağını taşıdığı gözlendi.

Ponta: 'Öfke meşrudur'

Romanya Başbakanı Victor Ponta, istifasını talep eden kitle gösterilerinin ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ponta, salı akşamki kitle gösterilerine atıfla, "Öfke meşrudur. Bunu görmezden gelmek büyük bir hata olur" ifadesini kullanmıştı.

Görev süresi normalde 2016'da sona eren 43 yaşındaki Ponta uzun süredir siyasi baskı altındaydı. Para aklama, hile ve vergi kaçakçılığına yardım suçlamalarıyla Ponta hakkında dava açılmış, ancak parlamentonun Ponta'nın dokunulmazlığını kaldırmayı reddetmesi sayesinde Başbakan'ın tutuklanması engellenmişti.

Halkın öfkesi

Başkent Bükreş'teki bir gece kulübünde cuma akşamı çıkan yangında 32 kişi yaşamını yitirmiş, kulübün yangına karşı gerekli önlemleri almadığı ortaya çıkınca halkın öfkesi yetkililere yönelmişti.

Kulüp sahibinin yangın güvenliği ile ilgili masraflı önlemleri almak zorunda kalmamak için ruhsatı rüşvetle aldığı suçlamaları soruşturuluyor. Savcılık konuyla ilgili soruşturma kapsamında kulübün üç ortağını "ihmal yoluyla ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçlamasıyla tutukladı. Belediyeye yönelik soruşturma da sürüyor.

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis yangından sonra kurumları beceriksizlikle suçlamış, yolsuzluğa son verilmesini istemişti.