Romanya'da 800 bin kamu çalışanı grevde

Romanya'da öğretmen, doktor ve diğer meslek gruplarından 800 bin kamu çalışanı, maaşlarında kesinti öngören yasayı protesto etmek amacıyla bir günlük grev yapıyor.



Ülkede kamu çalışanlarının grevi nedeniyle bazı okullar bir günlüğüne kapatıldı, bazılarında ise öğretmenler yalnızca idari görevlerini yerine getiriyor, hastanelerde de doktorlar sadece acil vakaları tedavi ediyor. Polis greve destek vermek için beyaz kolluklar takıyor.



Kamu Çalışanları Federasyonu, hükümete, maaşla ilgili yasanın yeniden görüşülmesi, işten çıkarmalara ve ücretsiz izinlere son vermesi çağrısında bulundu.



Romanya'da hükümet, bu ülkeye 17,1 milyar dolar borç veren Uluslararası Para Fonu ile yaptığı anlaşma uyarınca eylül ayında bütçe harcamalarını kısmak için yeni önlemleri uygulamaya sokmuştu.



Ülkedeki sendikalar, protestolarına devam etmek için çarşamba günü de başkent Bükreş'te bir gösteri düzenleyeceklerini açıkladılar.

