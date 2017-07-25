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Politika

Romanya, Türkiye'nin iadesini istediği Nalan Oral'ı serbest bırakıyor

Oral, adının Interpol listesinde olmasından dolayı 8 Temmuz'da Romanya sınırında gözaltına alınmıştı

25 Temmuz 2017 22:23

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla iadesini istediği ve gözaltında tutulan Nalan Oral'ın serbest bırakılması kararını onayladı.

Mahkeme, Timisoara şehrindeki mahkeme tarafından Oral'ın serbest bırakılmasına dair verilen önceki karara destek çıktı.

Oral, Belçika'da siyasi sığınmacı konumunda bulunuyor.

İsmi Interpol listesindeydi

Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Oral'ın ‘sol görüşlü terörist grup'la bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından istendiğini belirtti.

Oral, adının Interpol listesinde olmasından dolayı 8 Temmuz'da Romanya sınırında gözaltına alınmıştı.         

Ancak AP'nin haberine göre o tarihten sonra Oral'ın adı listeden çıkarıldı.

Avukat Bogdan Burgea, mahkemenin kararının ‘akıllıca ve doğru bir karar' olduğunu söyledi.

 

 

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