T24 LogoT24 Logo
Spor

Romanya- Türkiye maçına Portekizli hakem

Tiago Bruno Lopes, Türkiye’nin Romanya maçında düdük çalacak

06 Kasım 2017 18:34

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın, 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı özel maçı Portekiz Futbol Federasyonundan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Fesnic olacak.

ETİKETLER

FIFAmilli maçTürkiyeRomanyafutbolTiago Bruno Lopes Martins

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24