Romanya: Türk kökenli başbakan adayı reddedildi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Sosyal Demokratlar'ın Türk kökenli başbakan adayı Sevil Shhaideh'nin bu göreve gelmesini reddetti.

Shhadieh, Cumhurbaşkanı tarafından onaylansaydı ülkenin ilk kadın ve Müslüman başbakanı olacaktı. Cumhurbaşkanı Iohannis, neden Sosyal Demokrat Partili adayı reddettiğine dair bir açıklama yapmadı.

Ancak kariyerinde sadece bir kez bölgesel düzeyde bakanlık yapan Shhadieh, siyasi deneyimi olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Seçimden galibiyetle ayrılan Sosyal Demokratlar bir koalisyon hükümeti kurmayı umuyordu.

Iohannis televizyondan yaptığı açıklamada, "Leyhte ve aleyhteki argümanları inceledim ve bu teklifi kabul etmemeye karar verdim. Koalisyona başka bir öneri getirmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı, neden bu kararı aldığını açıklamadı ancak Shhaideh'nin başbakan olması halinde, Sosyal Demokrat Parti PSD'nin lideri Liviu Dragnea'nın "kuklası olacağı" iddia ediliyordu.

PSD, emekli maaşlarını arttırma ve vergi kesintilerine gitme vaatlerinde bulunduğu 11 Aralık'taki genel seçimlerden büyük bir zaferle çıkmış ve oyların yüzde 45'ini toplamıştı.

Parti lideri Dragnea seçim hilesi yapma suçlamasıyla iki yıl ertelenmiş hapis cezası aldığı için başbakanlık görevine gelemiyor.

PSD'nin seçim zaferi, Kasım 2015'te 64 kişinin öldüğü gece kulübü yangınının ardından, dönemin başbakanı Victor Ponta'nın istifasından sonra geldi.

Birçok Romen, başkent Bükreş'teki Colectiv kulübünde çıkan yangını bardağı taşıran son damla olarak görmüştü.