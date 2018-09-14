'Romanya pazarında güçlü konuma ulaşmayı amaçlıyoruz'

BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektör Konseyi Başkanı İlker Duran, \"Her yıl yüzde 5\'in üzerinde büyüme performansı yakalayan Romanya pazarında, etkin ve güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlıyoruz. İkili iş görüşmeleri organizasyonumuz ve kurum ziyaretlerimiz oldukça verimli geçti\" dedi.

Bursalı kimya sektörü temsilcileri, Ticaret Bakanlığı\'nın desteğiyle BTSO\'nun liderliğinde sürdürülen Ur-Ge projesi ile Bulgaristan, Kenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İran’ın ardından rotayı Romanya\'ya çevirdi. BTSO Meclis üyesi İlker Duran\'ın başkanlığındaki sektör temsilcilerinin başkent Bükreş\'teki ilk durağı, Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası oldu. 150\'nci kuruluş yıl dönümü kutlanan odanın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Sorin Dimitru, Bursalı heyeti ağırladığı toplantıda, üyelerinin bugüne kadar birçok Türk firmasıyla önemli ortaklıklara imza attığını söyledi. Romanya\'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olması nedeniyle kurumların yükümlülüklerini yerine getirmek adına önemli dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Dimitru, \"Bu süreçte Bursa iş dünyasıyla da yeni ve güçlü bir ticaret ağı oluşturmak istiyoruz\" dedi. Bursalı heyetin ikinci görüşmesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Romanya Şube Başkanı Cem Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri ile oldu. Heyet, daha sonra Bükreş\'teki Türk İş Adamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Güngör ve Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

\'YERLİ ÜRETİM VE İHRACAT ÖNCELİĞİMİZ\'

Bursa Chemistry Cluster (BURCHEM) kurumsal kimliğiyle faaliyetlerini sürdüren Kimya Ur-Ge üyeleri, ziyaretlerin ardından Romen firmaların yetkilileriyle ikili iş görüşmeleri için masaya oturdu. Yaklaşık 50 firmadan katılımcılarla bir araya gelen kimya sektör temsilcileri, yeni iş birliklerinin yollarını aradı. BTSO Kimya Sektör Konseyi Başkanı İlker Duran, ikili iş görüşmelerinin ve Romanya temaslarının Ur-Ge firmaları için çok verimli geçtiğini söyledi. Türkiye\'nin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği süreçte yerli üretimin ve ihracatın önemine değinen Duran, \"\'Bursa büyürse Türkiye büyür\' vizyonuyla ihracat hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu kapsamda her yıl yüzde 5\'in üzerinde bir büyüme performansı yakalayan Romanya pazarında da etkin ve güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlıyoruz. İkili iş görüşmeleri organizasyonumuz ve kurum ziyaretlerimiz oldukça verimli geçti. Bu organizasyonun önümüzdeki süreçte yeni ticaret köprüleri oluşturacağına inanıyorum\" dedi.

BTSO heyetinin Bükreş\'te gerçekleştirdiği ikili iş görüşmeleri organizasyonunu Türkiye\'nin Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Hakkı Barutçu da ziyaret etti.

BTSO heyeti, Romanya programının son gününde de Türkiye\'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş ile bir araya geldi. Ülkedeki ticaret fırsatlarının konuşulduğu toplantıda heyet başkanı İlker Duran, Ertaş\'a İznik çinisi hediye etti.



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