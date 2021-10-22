Romanya nüfusuna oranla günlük Covid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti

Romanya'da Covid-19 salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Klaus İohannis pazartesi gününden itibaren aşısızların çok fazla kısıtlamayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Nüfusuna oranla günlük Covid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da geçen hafta test yaptıran her 4 kişiden biri pozitif çıktı.

Romanya'da Covid-19 salgınında ortalama günlük vaka sayısı da bin civarında. Ülkede birçok kampanya yürütülmesine rağmen halk aşı olmaktan çekiniyor.

Romanya Cumhurbaşkanı İohannis ülkede salgının kontrolden çıkmaya başlamasıyla dün yaptığı açıklamada, vatandaşlar aşılanmaya ikna olana kadar kısıtlamaların devam edeceğini belirterek, 25 Ekim pazartesi gününden itibaren aşı olmayanların daha katı kısıtlamalara maruz kalacağını söyledi.

Aşısızlar için uygulanacak yeni kısıtlamaların içeriğine ilişkin bilgi vermeyen İohannis, yine pazartesi gününden itibaren okullarda da yüz yüze eğitime 2 hafta ara verileceğini duyurdu.

Romanya'da yaklaşık bir ay önce "yeşil sertifika" uygulamasına geçildi. Bu uygulamayla, aşısızlar restoran ve kafelere giremiyor, akşam 8'den sonra sokağa çıkamıyorlar.