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Spor

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Contra: "Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi"

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) - ROMANYA Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra, Fatih Terim'in, Türkiye'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi

10 Mart 2018 20:08

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) - ROMANYA Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra, Fatih Terim\'in, Türkiye\'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Pro-Am Golf Turnuvası\'na katılan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve eski futbolcu Cosmin Contra, İtalya\'nın Milan kulübünde oynadığı sırada teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim\'in, Türkiye\'nin en iyi antrenörü olduğunu söyledi.
Fatih Terim ile Milan\'da görev yaparken çok güzel anıları olduğunu aktaran Contra, \"Şu an Galatasaray\'ın başında ve takımı lider durumda. Onu her zaman ararım, zaman zaman görüşürüz. Türkiye\'ye golf oynayama geldim. Buradan İstanbul\'a geçeceğim ve Fatih hocamla görüşeceğim\" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

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