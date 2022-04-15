T24 LogoT24 Logo
Dünya

Romanya, F-16 alımını hızlandırmak için askeri MiG-21 uçuşlarını askıya aldı

15 Nisan 2022 14:35

NATO üyesi Romanya, 'önemli ölçüde yüksek kaza oranı' nedeniyle MiG-21 LanceR tipi askeri uçak filosunu, cuma günü itibarıyla yere indirdiğini ve yere indirilen savaş uçaklarının yerine Norveç'ten ikinci el F-16 savaş uçağı alacağını duyurdu. 

Reuters'ta yer alan habere göre, Portekiz'den alınan küçük F-16 savaş uçağı filosunu uçurmaya devam edeceklerini bildiren Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; müttefik devletlerin, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, gelişmiş hava polisliği misyonları için ülkeye konuşlandırılan jetleri olduğu söylendi.

MiG 21 LanceR tipi askeri uçakların aşamalı olarak kaldırılmasının, Norveç'ten alınacak 32 adet F-16 jetin tedarik sürecini hızlandıracağını belirten Savunma Bakanlığı, "Minimum 10 yıl süreyle operasyon gerçekleştiren üç filoya ait uçakların mevcut kaynakları, beşinci nesil F-35 jetlerine geçiş için hava kabiliyeti oluşturacak" dedi. 

RomanyaNATONorveçPortekizF-16MiG 21 LanceRaskeri uçakjetsavaş uçağı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24