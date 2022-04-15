Romanya, F-16 alımını hızlandırmak için askeri MiG-21 uçuşlarını askıya aldı

Reuters'ta yer alan habere göre, Portekiz'den alınan küçük F-16 savaş uçağı filosunu uçurmaya devam edeceklerini bildiren Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; müttefik devletlerin, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, gelişmiş hava polisliği misyonları için ülkeye konuşlandırılan jetleri olduğu söylendi.

MiG 21 LanceR tipi askeri uçakların aşamalı olarak kaldırılmasının, Norveç'ten alınacak 32 adet F-16 jetin tedarik sürecini hızlandıracağını belirten Savunma Bakanlığı, "Minimum 10 yıl süreyle operasyon gerçekleştiren üç filoya ait uçakların mevcut kaynakları, beşinci nesil F-35 jetlerine geçiş için hava kabiliyeti oluşturacak" dedi.