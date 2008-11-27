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Sağlık

Romanya da HPV’ye karşı aşılayacak

Romanya Sağlık Bakanlığı, 110 bin kadar ilkokul öğrencisinin aşılanması programına bugün başlandığını açıkladı.

27 Kasım 2008 02:00

Romanya da rahim ağzı kanserine karşı kız çocuklarını aşılamaya başladı. 

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Romanya Sağlık Bakanlığı, 9-10 yaşındaki 110 bin kadar ilkokul öğrencisinin aşılanması programına bugün başlandığını açıkladı.

Bununla birlikte, 23 milyon dolarlık aşılama programıyla igili ülkede tartışmalar sürüyor.

Bir veli derneği, aşının felç gibi yan etkilerinin olabileceğini belirterek bakanlıktan programı ertelemesini istedi. Riskler konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini belirten kimi aileler, aşı için gereken onay formlarını imzalamayı reddediyorlar.

Yetkililerse, aşının yan etkilerinin, yararları yanında çok küçük kaldığını belirtiyorlar.

(AA)

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