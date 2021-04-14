Romanya'da Covid-19 salgın yönetimi, ikinci sağlık bakanını da koltuğundan etti

Romanya Başbakanı Florin Citu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını yönetiminde eleştirilerin odağındaki Sağlık Bakanı Vlad Voiculescu'yu görevden aldı. Böylece salgın başlangıcından beri ülkede iki sağlık bakanı görevden alınmış oldu.

Başbakan Citu, yaptığı açıklamada, "devlet kurumlarına güvenin devam etmesini sağlamak için Sağlık Bakanlığının tepesinde bir değişiklik yapmaya karar verdim'' diyerek, Sağlık Bakanını görevinden aldığını, yerine geçici olarak Başbakan Yardımcısı Dan Barna'nın getirildiğini duyurdu.

Euronews'in haberine göre; Başbakanın kararı, sağlık bakanlığının Koronavirüs vaka oranlarının yüksek olduğu bölgelerde karantina uygulama kriterlerini kolaylaştıran bir kararnameyi Resmi Gazete'de yayınlamasının hemen ardından geldi. Yerel medya, söz konusu kararın Citu'nun onayının alınmadan yayımlandığını ve bunun merkez sağ koalisyon hükümetinde gerilime sebep olduğunu yazdı.

Romanya'da salgın ve Covid-19 hastalarının bulunduğu hastane yangınları ve diğer olaylarla nasıl başa çıkılacağı konusunda iktidar koalisyonunda haftalardır süren bir gerginlik vardı.