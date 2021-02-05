Romanya'da altı haftalık bir bebek vaftiz töreninden sonra hayatını kaybetti: "Bebeklerin kutsal suya daldırıldığı ritüel kaldırılsın"

Romanya'da altı haftalık bir bebek üç defa kutsal suya daldırıldığı vaftiz töreninden sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ölümü üzerine Romanya'da vaftiz törenlerinden bebeklerin kutsal suya daldırıldığı ritüelin değiştirilmesi yönünde imza kampanyası başlatıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Romanya'da altı haftalık bir bebek kalbinin durması nedeniyle hastaneye götürüldü ve hastanede birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Otopsi raporu, bebeğin ciğerlerinde su olduğunu gösterdi.

Savcılık, bebeğin vaftiz töreninin gerçekleştiği Suceava kentindeki kilisenin rahibine yönelik, kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bebeğin vaftiz töreninden sonra hayatını kaybetmesi Ortodoks Kilisesi'ne yönelik tepkilere neden oldu. İnternet üzerinden başlatılan bir kampanyada bebeklerin kutsal suya daldırıldığı ritüelin kaldırılması için 56 bin imza toplandı. İmza kampanyasında "Yeni doğmuş bir bebeğin bu ritüel nedeniyle hayatını kaybetmesi büyük bir trajedidir. Vaftizin coşkusunun yaşanması için bu risk ortadan kaldırılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Yerel medya, benzer olayların son yıllarda yaşandığını belirtirken kilise sözcüsü Vasile Banescu, rahiplerin bebeği tamamen suya daldırmak yerine alınlarına kutsal su damlatabileceğini söyledi.

Yapılan son anketler, Romanya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının Ortodoks olduğu ve Kilise'nin güvenilen kurumlardan biri olduğunu göstermişti.