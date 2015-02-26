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Dünya
Deutsche Welle

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis Berlin'i ziyaret ediyor

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bir çalışma ziyareti için Berlin'e geliyor.

26 Şubat 2015 11:32


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'i askeri törenle karşılayacak. Başbakanlık konutunda yapılacak görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna krizi ve komşu Moldova'daki gelişmeler ele alınacak.

Moldova'da AB ve Rusya yanlıları arasında gerilim yaşanıyor. Siyasi gözlemciler Moldova'nın da Ukrayna gibi bölünmesi ihtimaline işaret ediyor. Moldova'nın bir parçası olan Transdinyester uzun yıllardır özerk bir konuma sahip. Transdinyester'de günümüzde "barış gücü" sıfatıyla Rus askerleri görev yapıyor.

Klaus Iohannis, 20 milyon nüfuslu AB ülkesi Romanya'da kasım ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini sürpriz bir şekilde kazanmıştı. Yüzyıllardır ülkede yaşayan Alman azınlığa mensup Iohannis, Sağ Blok tarafından desteklenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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