Romanya borcu yüzünden Eurovision'dan atıldı

Romanya, ulusal yayın kuruluşu 2007'den bu yana birikmiş borçlarını ödemediği için bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı.

Avrupa Yayıncılar Birliği EBU Romanya'da kamu yayıncılığı yapan Televiziunea Romana'nın (TVR) 16 milyon İsviçre frankı borcu olduğunu bildirdi.

EBU bu yüzden "maalesef" Romanya'nın gelecek ay İsveç'de yapılacak yarışmaya alınmayacağını da duyurdu.

Romanya Eurovision yarışmasını hiç kazanmadı ama 2005 ve 2010 yıllarında üçüncü olmuştu.

Avrupa Yayıncılar Birliği Romanya hükümetine borcunu ödemesi için 20 Nisan'a kadar süre tanımıştı.

Birlik, Romanya devletinin, kamu televizyonunun borçlarından yasal olarak sorumlu olduğu görüşünde.

EBU Genel Müdürü İngrid Deltenre "Bu sorunu çözmeye yönelik bütün girişimlerimize karşı Romanya hükümetinden hiç bir yanıt alamamak çok hayal kırıklığına uğratıcıydı" diye konuştu.

EBU 56 ülkeden 73 kamu yayıncısı kuruluşun üye olduğu, kâr amacı gütmeyen bir birlik ve devamı üyelerin aidatlarıyla mümkün oluyor.

Alınan karara göre Romanya Eurovision yarışmasından dışlanmanın yanısıra EBU'nun üyelerine sağladığı Eurovision News ve Sports News programlarına erişim ve bazı spor karşılaşmalarının yayın hakları gibi hizmetlerden de yararlanamayacak.

Romanya'yı, bu yıl yarışmada Moment of Silence şarkısıyla temsil etmeye hazırlanan 24 yaşındaki sanatçı Ovidiu Anton karar üzerine internet sitesine "Sevgili dostlar, sonunda resmi bir yazı alabildim. Gülümsemeye ve kendimi hayal kırıklığına kaptırmamaya çalışıyorum ama bu haksızlık" yazdı.

Romanya'nın şarkısı yarışmadan çıkarıldı ama EBU sanatçıya bir jest olarak şarkıyı elektronik ortamda indirilmek ya da anında dinlenmek üzere muhafaza edeceğini bildirdi.

Böyle bir şey ilk kez Romanya'nın başına gelmiyor. Yunanistan da 1982 yılında, şarkısının bir halk türküsünün bestesi olduğu dolayısıyla orijinal sayılamayacağı gerekçesiyle yarışmaya alınmamıştı.

Daha yeni bir örnek ise Gürcistan. EBU şarkı sözlerinin siyasi içerikli olduğu gerekçesiyle 2009 yılında Gürcistan'ı yarışma dışı bırakmıştı.