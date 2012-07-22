Romanya basını: Deprem! 7 yıldızlı şikecilerle maçımız var

Romanya'nın GSP gazetesi, Vasliu takımının Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Fenerbahçe'yle eşleştiği haberini "Deprem! 7 yıldızlı şikecilerle maçımız var" başlığıyla duyurdu.

GSP Gazetesi Fenerbahçe-Vaslui eşleşmesiyle ilgili "Deprem! 7 yıldızlı şikecilerle maçımız var" başlığını kullandı.

Vaslui’yi İstanbul’da bir cehennemin beklediğinin kesin olduğunu yazan GSP Gazetesi’nin haberinde, “Şükrü Saracoğlu Stadı’nın benzersiz bir atmosferi var. Taraftarlar çok fanatik. Alex, Mehmet Topal ve Kuyt, kendilerini maestro gibi göstermeye çalışacaklar. Fenerbahçe büyük paralarla konuşuyor. O yatırımların karşılığı boşa gitmeyecek gibi gözüküyor. Bir düşünün, Moussa Sow 8.8 milyon Euro. Bu, bizim takımın 2 yıllık bütçesi. O yüzden Vaslui’nin işi bir hayli zor. Fenerbahçe’nin toplam maliyeti 126, Vaslui’nin 29 milyon Euro” denildi.

Prosport Gazetesi, Başkan Porumboiu’nun, “Dansözler gibi gitmeyeceğiz” sözlerini başlığa çıkardı. Fenerbahçe’nin hem maddi anlamda hem de kulüp olarak çok büyük olduğunu söyleyen Porumboiu, “Ama bizi kolay kolay korkutamaz, dansöz gibi oynatamazlar. Böyle bir takımla oynamak kolay değil ama kendimizi göstermek amacındayız. Sow güçlü, iyi bir oyuncu. Ancak oyuncularım 2 sene önce ona karşı mücadele etmiş ve başarılı olmuştu. Sow bizi korkutamaz” dedi. Gazete, teknik direktör Şumudica’nın da, “Kafamız eğilerek çıkmayacağız. Rakibi birkaç hafta önce etüd ettim. Bazı zaafları var. Onları kullanmaya çalışacağız” sözlerine yer verdi.