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Dünya

Romanya Başbakanı Victor Ponta istifa etti

Ponta hakkında yolsuzluk suçlamaları da bulunuyordu

04 Kasım 2015 14:12

Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir gece kulübünde çıkan yangın yüzünden 32 kişinin hayatını kaybetmesi ve 150’den fazla kişinin yaralanması sonrası Romanya Başbakanı Victor Ponta istifasını açıkladı. Hakkında uzun zamandır yolsuzluk suçlamaları da gündemde olan Ponta için Romanya Klaus Iohannis da isim vermeyerek "Birileri siyasi sorumlumluk almalı" demişti.

Yangın sonrası Bükreş’te 20 bin kişinin katıldığı geniş çaplı eylemler yapılmış ve eylemlerde Başbakanın, İçişleri Bakanı Gabriel Oprea’nın ve valinin istifa etmesi için çağrı yapılmıştı.

32 kişinin hayatına mâl olan geçen haftaki yangında yaralanlar arasında, Erasmus Programı çerçevesinde Romanya’da üniversite eğitimi gören Türk öğrenciler Ayberk Mancı ve Deniz Bilgili de vardı.

Yangın faciasının ardından Rumen hükümeti acil toplanma kararı almıştı. Resmi ziyaret için Meksika’da bulunan Romanya Başbakanı Ponta da seyahatini yarıda keserek ülkesine dönmüştü.

Çıkan yangın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında  Colectiv adlı kulübün sahipleri Costin MincuAlin AnastasescuPaul Catalin kasıtsız adam öldürmek ve ihmalkarlıkla suçlanıyor.

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