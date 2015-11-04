Romanya Başbakanı istifa etti



Romanya Başbakanı Victor Ponta, istifasını talep eden kitle gösterilerinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasını televizyondan yapan Ponta, salı akşamki kitle gösterilerine atıfla, “Öfke meşrudur. Bunu görmezden gelmek büyük bir hata olur” dedi.

Başkent Bükreş'teki bir gece kulübünde cuma akşamı çıkan yangında 32 kişi yaşamını yitirmiş, kulübün yangına karşı gerekli önlemleri almadığı ortaya çıkınca halkın öfkesi yetkililere yönelmişti.

Kulüp sahibinin yangın güvenliği ile ilgili masraflı önlemleri almak zorunda kalmamak için ruhsatı rüşvetle aldığı suçlamaları soruşturuluyor. Savcılık konuyla ilgili soruşturma kapsamında kulübün üç ortağını ‘ihmal yoluyla ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme' suçlamasıyla tutukladı. Belediyeye yönelik soruşturma da sürüyor.

İstifa çağrıları

Salı akşamı yaklaşık 30 bin kişi hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyerek Ponta'yı istifaya çağırmıştı. Görev süresi normalde 2016'da sona eren 43 yaşındaki Ponta uzun süredir siyasi baskı altındaydı.

Para aklama, hile ve vergi kaçakçılığına yardım suçlamalarıyla Ponta hakkında dava açılmış, ancak parlamentonun Ponta'nın dokunulmazlığını kaldırmayı reddetmesi sayesinde Başbakan'ın tutuklanması engellenmişti. Ponta ise başbakanlığı öncesinde avukatlık yaparkenki dönemi kapsayan suçlamaları geri çevirmişti. Yolsuzluk suçlamalarının ardından hükümetin istifası talebiyle çeşitli protesto gösterileri düzenlenmişti.