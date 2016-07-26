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Dünya
Deutsche Welle

Romanya: Ankara demokrasi ve hukuk devleti ruhuna saygı göstermeli

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı Türkiye'deki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini açıkladı.

26 Temmuz 2016 21:21


Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, ülkesinin Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Türkiye stratejik partnerimiz'

Türkiye'nin ortak Avro-Atlantik ve Avrupa değerlerine bağlılığının devamının önemine dikkat çeken Klaus İohannis, "Ankara'nın demokrasi ve hukuk devleti ruhu ve insan haklarına saygı göstermesinin önemine" işaret etti.

Romanya Cumhurbaşkanı İohannis, "Türkiye, Romanya açısından stratejik partner, NATO'da yeri doldurulmaz müttefik ve AB'de önemli partner niteliğini korumaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Karadeniz'deki varlığı

Romanya, Rusya ile yaşanan Ukrayna ve Kırım gerginliklerinden ötürü uzun süredir NATO'nun Karadeniz'deki varlığının güçlendirilmesini talep ediyor. Bükreş şimdiye kadar bu konuda Ankara'dan destek buluyordu.

Bulgaristan reddetti

Romanya-Bulgaristan-Türkiye arasında NATO bünyesinde Karadeniz'de ortak bir filo kurulması gündeme gelmişti. Bu kapsamda diğer NATO ülkelerinin de Karadeniz'e dönüşümlü olarak askeri gemilerini göndererek Rusya'ya yönelik bir blok oluşturması öneriliyordu. Ancak Bulgaristan bu projeyi reddetti.

Rusya – Türkiye yakınlaşması nasıl etkiler?

Siyasi gözlemcilere göre, Rusya – Türkiye arasında başlayan yakınlaşma süreci Bükreş'in kaygılarının artmasına yol açabilir. Rusya Türkiye'den Karadeniz'in uluslararasılaşmaması bakımından gerek eylem gerek söylem konusunda adımlar bekliyor. Uzmanlar Türkiye'nin NATO ve AB ile ilişkilerini zedelemeden Rusya ile yeni bir model ilişki biçimi geliştirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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