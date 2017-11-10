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Spor

Romanya - Türkiye : 2- 0

CLUJ(ROMANYA)

10 Kasım 2017 02:17

CLUJ(ROMANYA).(DHA)

Stat: Dr. Constantin Radulescu  
HAKEMLER: Tiago Martins, Jorge Ferreira, Andre Campos

ROMANYA: Costel Pantilimon( Dk. 71 Nita)  -  Alin Tosca, Vlad Chiriches, Dragos Grigore, Cristian Sapunaru (Dk. 75 Balasa) , Mihai Pintilii, Gheorghe Grozav, Constantin Budescu(Dk 72 Bicfalvi), Nicolae Stanciu(Dk 77. Alibec), Ciprian Deac(Dk 62 Torje), Claudiu Keserü(Dk. 66 Andone)
TÜRKİYE: Harun Tekin - Atila Turan, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan(Dk. 83 Barış Yardımcı), Selçuk İnan(Dk 46 Cengiz Ünder), Hakan Çalhanoğlu (Dk 64 Kenan Karaman), Yusuf Yazıcı(Dk 46 Yunus Mallı), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun
SARI KARTLAR: Dk. 66 Pintili  Dk. 74 Andone (Romanya), Dk 82 Yunus Mallı (Türkiye)
GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 69 Grozav (Romanya)

A Milli Futbol Takımı, Romanya ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu. Romanya\'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 69\'uncu dakikalarda Kardemir Karabükspor forması giyen Gheorghe Grozav kaydetti. 
 

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